Roland Garros 2023, day 2: è il giorno di Sinner. Cobolli fa il suo debutto slam contro Alcaraz

Un Roland Garros che non poteva partire meglio per i nostri colori, con i cinque azzurri protagonisti nella giornata d’apertura del torneo tutti vincitori nei rispettivi match d’esordio. Altri sei dei 15 in totale presenti nei due tabelloni di singolare scenderanno in campo quest’oggi, con gli occhi puntati in particolar modo su Jannik Sinner. Al numero uno d’Italia subito l’onore di essere programmato sul Philippe Chatrier, anche perché affronta un tennista di casa nella sessione serale alle ore 20:15. Il classe ’01 azzurro non ha mai particolarmente amato le condizioni di gioco serali, ma questo resta un incontro da portare assolutamente a casa e magari senza spendere troppe energie, che saranno fondamentali poi nel prosieguo del torneo.

TABELLONE ROLAND GARROS MASCHILE

TABELLONE ROLAND GARROS FEMMINILE

Nel momento in cui è avvenuto il sorteggio dei qualificati il primo pensiero sviluppato dalla mente di Flavio Cobolli è stata probabilmente un’imprecazione nel vedere il proprio nome accanto a quello di Carlos Alcaraz. E quello successivo potrebbe essere stato un ‘Almeno giocherò sullo Chatrier’. E invece sarà il ‘Suzanne Lenglen’ il palcoscenico sul quale andrà in scena l’esordio slam del tennista romano contro il primo giocatore del mondo. A seguire, sullo stesso campo, toccherà anche ad Elisabetta Cocciaretto, anche lei contro un’avversaria che può vantare titoli dello slam in bacheca. Petra Kvitova ha giocato un solo incontro in questa stagione sul rosso a causa di alcuni problemi fisici e per questo motivo potrebbe trattarsi di una sfida meno chiusa di quanto si possa immaginare.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

Campo importante, il ‘Simonne Mathieu’ anche per altri due rappresentanti dell’Italtennis: Fabio Fognini affronterà Felix Auger-Aliassime in un match certamente molto intrigante; Martina Trevisan invece torna nel torneo che le evoca i più bei ricordi tennistici della carriera e proverà ancora una volta a stupire. Senza dubbio il sorteggio non l’ha aiutata, dato che da testa di serie ha pescato una delle peggiori ‘outsiders’ che si potessero prendere, ovvero quell’Elina Svitolina che pochi giorni fa è già tornata a vincere un titolo WTA 250 solamente un mese e mezzo dopo essere tornata in campo post-maternità.

Per Marco Cecchinato invece ci sarà il giovane talento di casa Luca Van Assche in un match che potrebbe rivelarsi molto ostico a livello ambientale, con il campo 14 del complesso parigino che si trasforma spesso in una vera torcida per i tennisti di casa. E, come già evidenziato, al classe ’04 il talento per giocarsela alla pari e sfruttare il fattore casa a suo vantaggio non manca.

E’ il giorno dell’esordio anche di Novak Djokovic, che difficilmente avrà problemi nello sbarazzarsi dello statunitense Kovacevic, mentre la sfida più bella di giornata potrebbe essere quella tra Alejandro Davidovich-Fokina e Arthur Fils. Due giocatori di talento, che sanno divertire e far entrare il pubblico in partita. Poi, ovviamente, l’astro nascente del tennis francese è reduce dal primo trofeo ATP e le aspettative nei suoi confronti continuano a salire settimana dopo settimana.