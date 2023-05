Ranking Atp aggiornato a lunedì 29 maggio: Sinner perde una posizione, cinque azzurri in top 100

Il Ranking Atp aggiornato a lunedì 29 maggio. Poche novità nella settimana che precede il Roland Garros, in cui quasi tutti i big hanno scelto di riposare e allenarsi in vista di Parigi. Perde una posizione Jannik Sinner, scavalcato dal semifinalista di Ginevra Taylor Fritz all’ottavo posto. Saldamente alla 18^ e 20^ posizione invece rispettivamente Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. In top 100 anche Lorenzo Sonego (48) e Marco Cecchinato (72). Balzi in avanti invece per i vincitori dei tornei di Ginevra e Lione, vale a dire Jarry, best ranking al 35, e Fils, che debutta in top 100 direttamente al 63° posto. Di seguito la classifica aggiornata.

Ranking Atp aggiornato a lunedì 29 maggio

Carlos Alcaraz 6.815 Daniil Medvedev 6.330 Novak Djokovic 5.955 Casper Ruud 4.960 Stefanos Tsitsipas 4.775 Holger Rune 4.375 Andrey Rublev 4.270 Taylor Fritz 3.470 (+1) Jannik Sinner 3.435 (-1) Felix Auger-Aliassime 3.065

GLI ITALIANI

18. Lorenzo Musetti 2.040

20. Matteo Berrettini 1.832

48. Lorenzo Sonego 925 (-3)

72. Marco Cecchinato 742 (+1)

106. Matteo Arnaldi 592 (-1)

.

130. Fabio Fognini 468