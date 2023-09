Preolimpico volley femminile 2023: prima sconfitta per la Germania, la Polonia s’impone al tie-break

Successo sofferto ma estremamente prezioso per la Polonia, che nella quinta giornata della Pool C del torneo preolimpico 2023 di volley femminile con l’Italia, ha sconfitto al tie-break la Germania. 3-2 (20-25, 27-25, 25-21, 22-25, 15-12) il punteggio in favore della squadra di Wolosz e compagne, che hanno rispettato il pronostico della vigilia e ottenuto punti estremamente importanti. Dopo aver ceduto il primo parziale per 25-20, le polacche hanno conquistato la seconda frazione per 27-25 al sesto set point (ben quattro di fila sprecati) per poi completare la rimonta e portarsi sul 2-1. La Germania tuttavia non ha mollato e, vincendo la quarta frazione per 25-22, ha forzato il tie-break, garantendosi almeno un punto.

Alla lunga è stata la Polonia ad avere la meglio per 15-12, tuttavia si tratta di un risultato che non fa felice nessuna delle due squadre. I primi due posti della classifica, che assegnano altrettanti pass per Parigi 2024, sono infatti ancora occupati da Italia e Stati Uniti, che stasera si affronteranno. Buone notizie comunque, nel complesso, sia per la Polonia, che riscatta la deludente sconfitta contro la Thailandia, che per la Germania, brava a limitare i danni contro un’avversaria sulla carta ampiamente più forte.