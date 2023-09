Marsiglia, Longoria: “Ho chiesto ai miei avvocati di sporgere denuncia per le minacce”

Nelle ultime ore il futuro del Marsiglia è stato molto in dubbio, sia dal punto di vista tecnico, sia sotto l’aspetto societario. Il presidente Pablo Longoria, nel corso di una conferenza stampa, ha voluto confermare la propria permanenza nel club francese: “Voglio essere chiaro, ho convocato la conferenza stampa in qualità di presidente. Faccio i complimenti alla squadra per la prova di Amsterdam. Questi sono giorni complicati, ma non voglio tornare su quanto accaduto lunedì, qualcosa di inaccettabile. Sono commosso dall’affetto che ho ricevuto da tutti. Sono una persona di valori, di convinzioni molto forti. Non posso accontentarmi di denunciare una situazione, devo andare a fondo e allora ho chiesto ai miei avvocati di sporgere denuncia per quanto accaduto. Voglio porre fine a questi comportamenti”.