Calendario Italia preolimpico volley femminile 2023: programma, orari e diretta tv

Il calendario dell’Italia nel torneo preolimpico 2023 di volley femminile, in programma da sabato 16 a domenica 24 settembre. Le azzurre sono inserite nella Pool C di Lodz (Polonia) con Stati Uniti, Polonia, Corea del Sud, Slovenia, Thailandia, Colombia e Germania. La squadra di Davide Mazzanti vuole mettersi alle spalle il quarto posto agli Europei e le tante polemiche per centrare l’obiettivo di qualificarsi ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Le avversarie però non staranno a guardare e servirà la massima attenzione in ogni match.

STREAMING E TV – Le partite dell’Italia saranno trasmesse per gli abbonati su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della FIVB che mostrerà l’intero evento, ma anche in diretta tv sui canali Rai (visibili in streaming su Rai Play). In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con dirette testuali, cronache, risultati e classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato con date e orari delle partite dell’Italia al torneo preolimpico.

Calendario Italia preolimpico volley femminile 2023

SABATO 16 SETTEMBRE

20.45 Italia-Corea del Sud

DOMENICA 17 SETTEMBRE

20.45 Italia-Slovenia

MARTEDI’ 19 SETTEMBRE

14.30 Italia-Thailandia

MERCOLEDI’ 20 SETTEMBRE

11.30 Italia-Colombia

VENERDI’ 22 SETTEMBRE

20.45 Italia-Usa

SABATO 23 SETTEMBRE

20.45 Italia-Germania

DOMENICA 24 SETTEMBRE

20.30 Polonia-Italia