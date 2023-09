Regolamento preolimpico volley femminile 2023: come funziona e chi si qualifica a Parigi 2024

Il regolamento del torneo preolimpico 2023 di volley femminile, in programma da sabato 16 a domenica 24 settembre: ecco la formula e tutto quel che serve sapere. Archiviati i Campionati Continentali, l’attesa è tutta per l’ultimo appuntamento dell’anno riservato alle Nazionali, quello che mette in palio le prime carte olimpiche per Parigi 2024. Sono 24 le squadre partecipanti, suddivise in tre gironi da otto ciascuno, che si svolgeranno in Cina, Giappone e Polonia. Al via anche l’Italia di Davide Mazzanti, che vuole provare a mettersi alle spalle il quarto posto agli Europei e le tante polemiche. Non c’è invece la Francia, già qualificata ai Giochi in qualità di Paese ospitante.

Le pool si disputano con la formula del round robin e quindi ogni squadra gioca sette partite. Saranno poi le graduatorie delle singole pool al termine di tutte le sfide ad assegnare le carte olimpiche. Infatti, si qualificheranno ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 le migliori due squadre di ciascun girone. Di seguito, i criteri che definiscono la classifica e la composizione dei gironi del torneo preolimpico 2023 di volley femminile

CALENDARIO PREOLIMPICO CON L’ITALIA: DATE, ORARI E TV

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI E LE DATE

QUALIFICAZIONI PARIGI 2024, VOLLEY: REGOLAMENTO E COME FUNZIONANO

Criteri classifica

La classifica dei gironi sarà stilata in base al maggior numero di vittorie e, in seconda battuta, al miglior punteggio. I punti saranno assegnati secondo il consueto sistema: tre punti per una vittoria 3-0 o 3-1, due punti in caso di vittoria al quinto set, un punto per la sconfitta al tie-break e 0 punti per la sconfitta in tre o quattro set. In caso di parità si guarderanno, nell’ordine: quoziente set (rapporto tra il numero di set vinti e quello di set persi), quoziente punti (divisione tra punti fatti e punti presi in tutti i set giocati) e infine gli scontri diretti. Se le squadre a pari merito fossero più di due, si stilerà una mini-classifica (che seguirà gli stessi criteri sopracitati) con le Nazionali in questione considerando le sole sfide fra queste.

Gironi preolimpico volley femminile 2023

Pool A (in Cina): Cina, Serbia, Repubblica Dominicana, Olanda, Canada, Repubblica Ceca, Messico, Ucraina.

Pool B (in Giappone): Giappone, Brasile, Turchia, Belgio, Bulgaria, Porto Rico, Argentina, Perù.

Pool C (in Polonia): Polonia, Italia, Usa, Germania, Thailandia, Colombia, Corea del Sud, Slovenia.