Olanda, Willem II-Oss rinviata per maltempo: cosa succede con le scommesse

E’ stato rinviato per maltempo il match tra Willem II e Oss, valevole per la settima giornata della Eerste Divisie 2023/2024, seconda serie olandese. “Purtroppo la partita è stata annullata. A causa delle forti piogge il campo è ingiocabile. In queste circostanze la sicurezza dei giocatori non può essere garantita. Non è ancora chiaro quando la partita verrà riprogrammata” ha scritto su Twitter la squadra di casa

Cosa succede con le scommesse?

Se la gara dovesse disputarsi entro 72 ore (tre giorni), tutte le scommesse piazzate sul match sarebbero valide. Qualora invece dovesse essere recuperata oltre quest’arco di tempo, il regolamento prevede, per chi ha inserito questa partita nella propria giocata, che la quota venga resa nulla.