Pagelle discesa maschile Mondiali Courchevel/Méribel 2023: Odermatt perfetto, prova positiva degli azzurri

Le pagelle della discesa maschile ai Mondiali di Courchevel/Méribel 2023 di sci alpino. Vince uno straripante Marco Odermatt, che domina come se fosse il gigante e sale sul gradino più alto del podio. Battuti Kilde e Alexander, mentre il miglior azzurro è Florian Schieder, settimo davanti a Dominik Paris. Di seguito i nostri voti ai protagonisti.

Marco Odermatt, voto 10: Solo applausi per l’elvetico, che disputa una gara perfetta dal primo all’ultimo centesimo e si prende l’oro di prepotenza. Grazie a una notevole prova di forza e una sciata perfetta sale meritatamente sul gradino più alto del podio, dominando in lungo e in largo.

Aleksander Aamodt Kilde, voto 9: Altra beffa per il norvegese, che dopo il secondo posto in super-G deve accontentarsi di un’altra medaglia d’argento. Nonostante fosse il favorito alla vigilia, l’atleta scandinavo non può nulla contro questo Odermatt e può consolarsi con un altro risultato prestigioso.

Cameron Alexander, voto 9: C’è ancora un canadese sul podio dopo l’exploit di Crawford nel super-G. Non si tratta però di James, bensì di Cameron Alexander, che ottiene il miglior tempo “tra gli umani”. Battuti Schwarz (quarto per 4 centesimi) e lo stesso connazionale Crawford,

Florian Schieder, voto 8: Sceso con il pettorale numero 1, l’azzurro staziona a lungo in vetta ma poi scivola lentamente giù dal podio e fuori dalla Top 5. Ciò non va tuttavia a intaccare la buona prova di Florian, che nonostante un errore riesce a confermarsi tra i migliori e chiudere tra i primi 10.

Dominik Paris, voto 7: Alle spalle di Schieder c’è Domme, che fa parte del gruppetto giù dal podio racchiuso in pochi decimi. Gara positiva per l’italiano, che non commette errori ma a cui manca il guizzo per ambire a una medaglia.

Matteo Marsaglia, voto 6,5: Può sorridere anche Marsaglia, che taglia il traguardo a un secondo e mezzo dalla vetta e dimostra di poter competere con i migliori. Grazie al suo 15° posto riesce a rientrare nella zona a punti per un soffio e per lui è un buon risultato in vista del prosieguo della stagione.

Mattia Casse, voto 5: La delusione di giornata è Casse, accreditato per un posto sul podio ma in difficoltà quest’oggi. L’azzurro non riesce a rispettare le attese e finisce ventesimo, confermando purtroppo il trend di questi Mondiali.