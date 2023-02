Sci alpino, Mondiali Courchevel/Méribel 2023: Crawford vince a sorpresa il super-G, Casse miglior azzurro

James Crawford conquista a sorpresa la medaglia d’oro ai Mondiali di Courchevel/Méribel 2023 di sci alpino, vincendo il super-G maschile. Il canadese scende senza pressioni ma inanella la cosiddetta gara della vita e ottiene il miglior crono, che gli regala il gradino più alto del podio. Beffa clamorosa per Aleksander Aamodt Kilde, che nonostante sia riuscito a precedere il grande favorito Odermatt non può nemmeno festeggiare perché l’atleta sceso con il pettorale seguente (il 10, Kilde aveva il 9) l’ha subito scavalcato. A rendere il tutto ancora più amaro è la distanza che separa i due: un solo centesimo. Completa il podio il beniamino di casa Alexis Pinturault, che dopo l’oro in combinata maschile conquista un’altra medaglia. Giù dal podio invece Marco Odermatt, favorito numero uno alla vigilia ma costretto a rimandare l’appuntamento con la prima medaglia in un Mondiale.

Per quanto riguarda la spedizione italiana, il migliore è Mattia Casse, che disputa una buona gara ma chiude fuori dai primi 10. Tredicesima piazza per l’atleta nativo di Moncalieri, a un secondo e 10 dalla vetta. Out uno sfortunato Dominik Paris, il quale inforca nel terzo settore ed esce di scena anzitempo, mentre Guglielmo Bosca fatica fin da subito e accusa oltre un secondo e mezzo di ritardo dalla vetta al traguardo. Fa leggermente meglio Christof Innerhofer, più veloce di 17 centesimi ma comunque lontano dalle posizioni di vertice.

Crawford (CAN) 1:07.22 Kilde (NOR) +0.01 Pinturault (FRA) +0.26 Odermatt (SUI) +0.37 Haaser (AUT) +0.58 Schwarz (AUT) +0.59 Sejersted (NOR) +0.62 Meillard (SUI) +0.65 Seger (CAN)/Sander (GER) +0.67

13. Casse (ITA) +1.10

20. Innerhofer (ITA) +1.57

26. Bosca (ITA) +1.74

DNF Paris (ITA)