Mondiali Courchevel/Meribel 2023, Schieder: “Sono contento”. Paris: “Dovevo essere più veloce”

Gli sciatori azzurri hanno commentato a caldo la discesa maschile dei Mondiali di sci alpino di Courchevel/Meribel 2023, vinta da Marco Odermatt. “Ho commesso un errore nel finale, ma ho dato il massimo e sono contento. Non è niente male essere dietro a certi mostri sacri” ha dichiarato a Raisport Florian Schieder, settimo e miglior italiano. Alle sue spalle Dominik Paris, che ha detto: “Ho dato tutto ma non è stato abbastanza, serviva ancora più velocità. Odermatt? C’è solo da congratularsi con lui. Che fosse veloce lo sapevamo tutti e ne ha approfittato su una pista tecnica come questa“.

Meno soddisfatto Mattia Casse, che ha spiegato: “Non ho trovato un gran feeling con la pista, ma non voglio cercare scuse. Ora finalmente un po’ di riposo e poi testa alle prossime gare“. Infine, ha parlato anche Matteo Marsaglia, che ha commentato: “Discesa tosta, ho lasciato troppi centesimi nella parte finale a causa di troppi errori. Tuttavia, tolti i fenomeni, non siamo troppo lontani dalla zona medaglie. Nel complesso è una buona prova di squadra, siamo tutti lì. Odermatt? Fenomeno, diventerà il migliore di tutti i tempi“.