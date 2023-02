Calcio: Zaccheroni migliora lievemente, ma rimane in prognosi riservata

L’ex allenatore del Giappone, Alberto Zacccheroni, rimane in prognosi riservata presso il reparto di rianimazione dell’Ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni sono stazionarie con lievi miglioramenti, dopo il trauma cranico subito venerdì pomeriggio all’interno della sua abitazione a Cesenatico

Il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli, si è sincerato delle sue condizioni, parlando con il figlio di Zaccheroni, Luca. Queste le sue parole, per descrivere le condizioni dell’ex tecnico: “Sono riuscito a parlare via messaggio con il figlio Luca e mi ha confermato quello che più o meno già sapete tutti: che è stabile e che le condizioni sembrano in recupero. Dopo lo spavento le cose dovrebbero andare per il meglio in questo momento. C’è stato uno scambio veloce di messaggi in cui ho fatto gli auguri di pronta guarigione e un saluto da parte di tutta la città”.