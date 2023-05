Nardi-Goffin oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2023

Luca Nardi se la vedrà contro David Goffin nel primo turno degli Internazionali d’Italia 2023, quinto Masters 1000 della stagione in programma sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. Reduce da quattro sconfitte di fila, il tennista azzurro proverà a riscattarsi nel principale torneo italiano, in cui debutterà contro l’esperto Goffin. Match non impossibile per Luca, ma neppure facilissimo. Il belga ha infatti raggiunto la semifinale del Challenger di Aix-en-Provence la scorsa settimana e resta un giocatore, seppur non in un gran momento di forma, molto pericoloso sulla terra rossa. Nardi ha vinto l’unico precedente, lo scorso anno ad Astana.

Nardi e Goffin scenderanno in campo oggi (giovedì 11 maggio). I due giocatori sono pianificati come secondo incontro di giornata non prima delle ore 13.00 sul Centrale. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora gli Internazionali mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW.

Sarà possibile seguire una selezioni di incontri anche in chiaro. Un match ATP al giorno verrà infatti trasmesso in differita serale da SuperTennis. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il primo turno tra Nardi e Goffin garantendo una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, garantirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights, le parole dei protagonisti e contenuti esclusivi al termine del confronto e per tutto l’arco del torneo capitolino.