Continua spedito il cammino del Milan verso la prossima stagione: Allegri blinda il difensore, offerta rifiutata.

C’è la chiara impressione che al Milan tutto vada nella direzione del riscatto, dopo la scorsa stagione terminata in maniera tutt’altro che positiva. L’arrivo di Massimiliano Allegri ha dato la giusta scossa ad un ambiente che aveva bisogno di cambiamenti e, soprattutto, di una guida solida che sa bene cosa vuol dire stare nelle posizioni più alte della classifica.

Per farlo, l’ex tecnico della Juventus sta mettendo a punto la rosa perfetta per affrontare un’annata di transizione, vista l’assenza delle coppe europee ed un sapore tutto italiano – grazie a Campionato, Supercoppa italiana e Coppa Italia. Le ultime ore hanno visto all’orizzonte importanti novità, fra cui la permanenza di un difensore voluta proprio dall’allenatore livornese.

Thiaw non lascerà il Milan: fondamentale la volontà di Allegri

Il nome di Malick Thiaw ha affollato le pagine di mercato delle ultime settimane, in bilico fra la cessione ed una possibile permanenza. Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto sui propri profili X, la decisione propende per la seconda opzione: Thiaw resta in rossonero.

Massimiliano Allegri avrebbe apprezzato molto l’impatto che il classe 2001 ha dimostrato di avere in questa prima parte di preparazione alla prossima stagione, nonostante lo spettro della cessione sia stato molto più di una semplice suggestione. C’è solo un’eventualità in seguito alla quale i rossoneri potrebbero privarsi del tedesco: l’arrivo di un’offerta che superi 40-50 milioni di euro – il Milan lo valuta non meno di 30 mln.

Negli scorsi giorni la dirigenza del Diavolo aveva rifiutato un’offerta da 30 milioni da parte del Newcastle, una delle tante squadre inglesi che sta intrattenendo parecchi contatti con il Milan per parlare del futuro di diversi giocatori presenti sul mercato. Non sembra essere più il caso di Thiaw, che con Allegri è pronto a trovare una nuova primavera.