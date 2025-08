Nella quinta giornata dei Campionati Italiani di Categoria, il rientrante Burdisso vince i 100 farfalla. Lamberti domina i 50 dorso. Ottima prova anche per Del Signore tra gli juniores.

La quinta giornata dei Campionati Italiani di Categoria regala spettacolo alla piscina comunale di Chianciano Terme, dove fino al 9 agosto si sfidano juniores, cadetti e seniores. Dopo le prove dedicate agli Esordienti, la seconda giornata della seconda fase vede grandi nomi protagonisti assoluti, a partire da un ritrovato Federico Burdisso.

Il 24enne pavese, reduce da un periodo di allenamento a Singapore, è rientrato in Italia da pochi giorni e, nonostante il jet-lag, ha dominato i 100 farfalla seniores in 52”15, unico sotto i 53 secondi nella sessione mattutina. L’atleta dell’Esercito, ora allenato da Simone Palombi a Gubbio, ha lasciato alle sue spalle Edoardo Valsecchi (RN Florentia, 53”03) e Michele Lamberti (53”12), ancora una volta sul podio.

Lamberti era già salito sul gradino più alto in apertura di giornata nei 50 dorso, battendo per due centesimi Francesco Lazzari. Il figlio d’arte bresciano (Fiamme Gialle/GAM Team), tornato sotto la guida del padre Giorgio, ha toccato in 25”17, contro i 25”19 dello specialista varesino (Sport Club 12). Terzo Matteo Brunella (Heaven Due) in 25”88.

Tra gli juniores, spicca la conferma del giovane talento Daniele Del Signore, già primatista italiano della categoria. L’atleta di Genzano (Fiamme Gialle e CC Aniene), seguito da Mirko Nozzolillo, ha dominato i 50 dorso in 26”05, staccando il diretto inseguitore Luca Desiderio (NS Emilia), secondo in 26”53.

In campo femminile, nei 100 farfalla seniores, successo per Viola Scotto di Carlo. La 22enne di Pozzuoli, in forza alla Napoli Nuoto, ha chiuso in 59”79, davanti a Giulia Zambelli (CN UISP, 1’00”06) e Paola Borrelli (Fiamme Gialle/In Sport Rane Rosse, 1’00”33).

Podi 5ª giornata – Mercoledì 6 agosto

SESSIONE MATTUTINA

50 dorso – Juniores M

1. Daniele Del Signore (Fiamme Gialle / CCAniene) 26″05

2. Luca Desiderio (NS Emilia) 26″53

3. Luca Antonio Scampicchio (SSV Bozen) 26″59

50 dorso – Cadetti

1. Simone Silveri (Team Veneto) 25″75

2. Antonio Gregucci (Ferraranuoto) 25″78

3. Daniele Rosa (Fondazione M. Bentegodi) 25″80

50 dorso – Seniores M

1. Michele Lamberti (Fiamme Gialle / GAM Team Brescia) 25″17

2. Francesco Lazzari (Sport Club 12 Ispra) 25″19

3. Matteo Brunella (Heaven Due) 25″88

50 dorso – Juniores F

1. Greta Rossi (Sporting Club 63) 29″39

2. Martina Benis (Aquaclub) 29″60

2. Rachele Romanazzi (Sports and Events) 29″60

50 dorso – Cadette

1. Chiara Lamanna (CC Aniene) 28″62

2. Ludovica Di Maria (Sporting Club 63) 28″97

3. Margherita Serafin (Nottoli Nuoto 74) 29″38

50 dorso – Seniores F

1. Angelica Ragazzoni (Aurelia Nuoto) 29″07

2. Chiara Gattafoni (Canottieri Tevere Remo) 29″18

3. Martina Biasioli (Centro Nuoto Torino) 29″25

100 farfalla – Juniores M

1. Nicola Ruben Furlani (Team Verona) 54″90

2. Crescenzo Mauriello (Olimpia Sport Village) 54″95

3. Vittorio Carlo Giambelli (GIS Milano) 55″12

100 farfalla – Cadetti

1. Daniele Momoni (Fiamme Oro / Aurelia Nuoto) 52″56

2. Matteo Christopher Palmisani (In Sport Rane Rosse) 52″82

3. Bryan Lombardi (NS Emilia) 53″34

100 farfalla – Seniores M

1. Federico Burdisso (Esercito) 52″15

2. Edoardo Valsecchi (RN Florentia) 53″03

3. Michele Lamberti (Fiamme Gialle / GAM Team Brescia) 53″12

100 farfalla – Juniores F

1. Caterina Santambrogio (In Sport Rane Rosse) 1’00″49

2. Gaialuce Becattini (RN Florentia) 1’01″93

3. Sabrina Maria Ferrara (Unime) 1’02″09

100 farfalla – Cadette

1. Lucia Tassinario (Team Dimensione Nuoto) 1’00″88

2. Giulia Diodati (Pescara Nuoto Pallanuoto) 1’01″22

3. Alice Dimaggio (In Sport Rane Rosse) 1’01″96

100 farfalla – Seniores F

1. Viola Scotto Di Carlo (Napoli Nuoto) 59″79

2. Giulia Zambelli (UISP Bologna) 1’00″06

3. Paola Borrelli (Fiamme Gialle / In Sport Rane Rosse) 1’00″33

