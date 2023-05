LIVE – Nardi-Goffin, primo turno Internazionali d’Italia Roma 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale del match tra Luca Nardi e David Goffin, valido come primo turno del tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia 2023. Il giovane talento italiano proverà a limitare le abilità del più affermato belga, nel contesto di un match importante per l’ascesa del pesarese classe 2003 nel circuito maggiore; la completezza del suo bagaglio tecnico garantisce diverse armi a Nardi, sebbene Goffin sia un giocatore molto intelligente dal punto di vista tattico e peraltro parecchio più abituato a rendere al meglio ad alti livelli. Due talenti, l’uno di fronte all’altro: una stellina attualmente in rampa di lancio e un tennista di tutto rispetto, peraltro dal tennis gradevole dal punto di vista estetico. Il vincente della sfida tra Nardi e Goffin dovrà vedersela con Alexander Zverev al secondo turno. Di seguito, Sportface garantirà aggiornamenti in tempo reale sul match dell’azzurro, durante la giornata di giovedì 11 maggio.

NARDI-GOFFIN (giovedì 11 maggio)