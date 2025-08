Sono state giocate due amichevoli con squadre italiane coinvolte: la Roma ha perso, il Como invece ha trionfato

È stata una serata molto movimentata per le squadre italiane, sia per motivi di risultato sia per quanto riguarda atteggiamenti “extra calcistici”. Infatti la Roma ha subito un pesante passivo di 4-0 per mano dell’Aston Villa mentre il Como, vittorioso con il Betis per 3-2, non ha lasciato un bel ricordo a Cadiz.

Sia i biancoblu che i biancoverdi di Spagna hanno dato spazio ad un brutto spettacolo, una violenta rissa con pugni e schiaffi che è subito degenerata. Tornando al calcio giocati, come anticipato, i comaschi hanno vinto 3-2 grazie alla rete nel fine di partita da parte di Azon.

Como, show e botte: rissa durante la partita!

Gian Piero Gasperini torna da Walsall con una brutta caduta. L‘Aston Villa ha vinto 4-0 grazie ad un grande inizio con Buendia e Ramsay in gol al 15′ e 17′, seguiti dal tris firmato Watkins al 40esimo e la rete di Malen che a 5 minuti dal 90′ ha messo la partita in ghiaccio.

Il Como, dopo aver battuto Lille, Al Ahli e Ajax conquistando la prima edizione della Como Cup, ha superato anche il Betis con le reti di Diao e Da Cunha nel primo tempo, rimontate da Isco e Firpo nella ripresa fino alla rete decisiva di Azon al 92esimo minuto. Quarto successo consecutivo dunque per i comaschi.

Come però vi abbiamo anticipato, c’è stata una brutta rissa tra le due squadre nonostante si trattasse solamente di amichevole. Tutto è nato da uno schiaffo di Fornals a Perrone con l’ex Manchester City che ricambia con un pugno. Da lì il far west con cartellini a profusioni e nervi tesissimi.