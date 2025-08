Il centrocampista svizzero arriva dal Bruges a titolo definitivo: “Ora è il momento del prossimo passo nella mia carriera”. Indosserà la maglia numero 30.

Il Milan mette a segno un altro colpo a centrocampo. È arrivata oggi l’ufficialità dell’ingaggio di Ardon Jashari, classe 2002, proveniente dal Club Brugge: il centrocampista svizzero ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030 e vestirà la maglia numero 30.

Cresciuto nelle giovanili del Lucerna, Jashari ha debuttato in prima squadra nel 2020 collezionando 102 presenze e 9 gol in tre stagioni. Nel 2024 è approdato in Belgio, dove ha disputato un’ottima stagione con 52 presenze, 4 reti e la conquista della Coppa del Belgio, attirando su di sé le attenzioni del club di via Aldo Rossi. Vanta anche 4 presenze con la Nazionale maggiore della Svizzera, con cui ha esordito nel settembre 2022.

L’addio al Bruges: “Ho dato tutto, porterò sempre questa maglia nel cuore”

Commosso il saluto di Jashari al Club Brugge tramite un post sui social:

“Molto è stato detto e scritto nelle ultime settimane. E quello che devo dire è semplice: grazie. Grazie ai tifosi, ai miei compagni di squadra, alla dirigenza, a questa meravigliosa città. Nell’ultimo anno ho dato tutto per la maglia, ma niente è paragonabile a ciò che abbiamo realizzato insieme. Sollevare la coppa a Bruxelles è stato il momento più gratificante, la vittoria nel derby un ricordo indimenticabile. Ora è il momento del prossimo passo nella mia carriera”.

Con il suo arrivo, il Milan aggiunge dinamismo, grinta e personalità alla mediana, in attesa di completare il puzzle a disposizione del nuovo allenatore per la stagione 2025/26.