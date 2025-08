Al via il secondo raduno degli Azzurri in vista dell’Europeo. Dopo le vittorie contro Senegal e Islanda, sabato test probante contro la Lettonia di coach Banchi. Thompson in gruppo dal 7 agosto.

È iniziato nel pomeriggio del 6 agosto il secondo raduno della Nazionale italiana di basket, questa volta al PalaTrieste, dove coach Gianmarco Pozzecco ha ritrovato 13 Azzurri per proseguire il cammino verso EuroBasket 2025, in programma dal 28 agosto, con fase iniziale a Cipro.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Dopo i test di Trento, chiusi con due vittorie convincenti, il gruppo si ricompatta: Bortolani e Caruso sono stati autorizzati a lasciare il ritiro, mentre è atteso per giovedì Darius Thompson, pronto a unirsi ai compagni. Le sessioni di allenamento di giovedì 7 e venerdì 8 agosto saranno aperte al pubblico, un’opportunità per i tifosi friulani di seguire da vicino i propri beniamini.

Il primo impegno ufficiale di questa nuova fase sarà sabato 9 agosto alle ore 20.00, quando gli Azzurri affronteranno al PalaTrieste la Lettonia di coach Luca Banchi, squadra rivelazione del Mondiale 2023. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Basket (canale 209).

Le prime due amichevoli: Italia ok contro Senegal e Islanda

Dopo un primo raduno a Trento, l’Italia ha già messo in mostra buone cose, superando Senegal (80-56) e Islanda (87-61). Contro i senegalesi è emerso il talento fisico di Diouf (17 punti) e la solidità di Ricci (12) e Procida (12), mentre nel secondo test ha brillato Niang (17 punti), supportato da Fontecchio (14) e Procida (12).

Le percentuali da tre sono ancora da sistemare (3/19 contro il Senegal, 7/27 con l’Islanda), ma Pozzecco ha alternato efficacemente rotazioni, concedendo minuti a quasi tutti i convocati. Bene anche Pajola, leader in assist e palle recuperate, vero metronomo difensivo della squadra.

Il calendario degli Azzurri

Dopo il test contro la Lettonia a Trieste, la Nazionale tornerà in campo il 14 agosto a Bologna contro l’Argentina, nell’ultima uscita italiana prima della partenza per l’estero. Poi il Torneo dell’Acropolis ad Atene, con un doppio confronto nuovamente con la Lettonia (21 agosto) e poi con i padroni di casa della Grecia (22 agosto).

L’obiettivo è arrivare al top della forma per il debutto ufficiale a EuroBasket, dove l’Italia proverà a migliorare il quarto posto dell’edizione 2022 e puntare dritto alle medaglie.