Passaro-Ramos Vinolas oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2023

Francesco Passaro se la vedrà contro Albert Ramos-Vinolas nel primo turno degli Internazionali d’Italia 2023, quinto Masters 1000 della stagione in programma sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. Non è stata finora una stagione facile per il 22enne azzurro, che nelle ultime settimane sembra quantomeno essere salito di livello in quanto a prestazioni, ma ottenendo per ora non molte vittorie. Anzi, sono arrivate diverse sconfitte pesanti dal punto di vista mentale, non concretizzando match point o situazioni simili. Insomma, quelle partite che ti lasciano con molti rimpianti. Ramos è uno di quei veterani del circuito sempre ostici da affrontare, ma anche lui certamente non sta attraversando un gran periodo: ha vinto una delle ultime dieci partite giocate.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Passaro e Ramos Vinolas scenderanno in campo oggi (giovedì 11 maggio). I due giocatori sono pianificati come terzo incontro di giornata dalle ore 11.00 sulla Grand Stand Arena. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora gli Internazionali mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. Sarà possibile seguire una selezioni di incontri anche in chiaro. Un match ATP al giorno verrà trasmesso in diretta dai canali Mediaset (Italia 1 e Canale 20) mentre un secondo incontro in differita serale da SuperTennis. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il primo turno tra Passaro e Ramos Vinolas garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights, le parole dei protagonisti e contenuti esclusivi al termine del confronto.