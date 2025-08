Sul prestigioso percorso del Trump International di Aberdeenshire, torna il DP World Tour con cinque azzurri in campo. Occhi puntati su Laporta, in grande forma, e Molinari, già protagonista nel 2025.

Dopo due settimane di pausa, il DP World Tour torna in scena con il Nexo Championship, penultimo evento del “Closing Swing”, in programma dal 7 al 10 agosto sul suggestivo percorso del Trump International Golf Links di Aberdeenshire, in Scozia. Cinque gli italiani al via: Francesco Laporta, Edoardo Molinari, Gregorio De Leo, Renato Paratore e Filippo Celli, tutti pronti a inseguire un risultato di prestigio su uno dei campi più affascinanti del circuito.

Azzurri in rampa di lancio

Il più atteso è sicuramente Francesco Laporta, 34enne pugliese attualmente 43° nella Race to Dubai, miglior italiano in classifica. Per lui un 2025 in costante crescita, con tre Top 10 nelle ultime sei gare, oltre a un 11° e un 27° posto: la forma c’è, ora serve la zampata vincente.

In buona condizione anche Edoardo Molinari, 44enne torinese e vicecapitano del Team Europe per la Ryder Cup di settembre a New York. Quest’anno ha già chiuso tre volte tra i migliori dieci, confermandosi una presenza solida e affidabile.

Giovani in cerca di conferme

Per Gregorio De Leo, 25 anni da Biella, il Nexo sarà l’undicesima gara stagionale sul circuito maggiore: finora ha brillato soprattutto in Kenya, con un 5° posto, miglior risultato del 2025.

Stagioni diverse ma ambizioni comuni per i romani Renato Paratore (28 anni) e Filippo Celli (24). Entrambi protagonisti sulla “Road to Mallorca”, l’ordine di merito dell’HotelPlanner Tour (Paratore 5°, Celli 8°), si riaffacciano al DP World Tour con grande voglia di stupire. Paratore ha già vinto due tornei negli Emirati a inizio anno, mentre Celli è reduce da ottime prestazioni in Germania e Scozia, tra cui un 5° posto all’ultimo torneo disputato.

Big internazionali e sogni scozzesi

A difendere il titolo ci sarà Adrian Otaegui, ex spagnolo oggi in forza agli Emirati Arabi per tentare la qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028. Riflettori puntati anche sui britannici Marco Penge (4° nella Race to Dubai), John Parry, Jordan Smith e sul norvegese Kristoffer Reitan.

A rappresentare la Scozia, un gruppo affamato e motivato: Calum Hill, Connor Syme, Ewen Ferguson, Grant Forrest, Richie Ramsay e Scott Jamieson proveranno a imporsi sul proprio terreno davanti al pubblico di casa.

Premi e diretta tv

Il montepremi è di 2.750.000 dollari, con 467.500 riservati al vincitore. Il campo di gara, disegnato da Eric Trump, terzo figlio dell’ex presidente americano, promette spettacolo.

Il torneo sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW con questi orari:

Giovedì 7 e venerdì 8 agosto : dalle 13:30 alle 18:30

Sabato 9 agosto : dalle 13:30 alle 18:00

Domenica 10 agosto: dalle 13:00 alle 18:00

Commento affidato a Fabrizio Redaelli, Claudio Viganò, Marco Cogliati e Michele Gallerani.