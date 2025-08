Il campione olimpico dell’alto riparte dalla Germania: “Il 2,12 degli Assoluti mi ha destabilizzato. Ma più ci si rialza in fretta, più si ha la possibilità di farcela”.

Gianmarco Tamberi non ci sta a chiudere la stagione estiva con l’amaro in bocca e rilancia. Dopo il deludente quinto posto agli Assoluti di Caorle, con un modesto 2,12 – misura tra le peggiori della sua carriera recente – il campione mondiale ed europeo dell’alto ha annunciato la sua presenza al meeting di Heilbronn, in programma domenica in Germania.

Nel suo ultimo video YouTube, Tamberi si è aperto con franchezza:

“Tutto mi aspettavo tranne che di saltare 2,12. Conoscevo la mia condizione e quella misura mi ha davvero destabilizzato. La prima emozione è stata una delusione enorme. Ma l’unico modo per uscirne è provare subito a rialzarsi.”

E così ha deciso di inserire una nuova gara a sorpresa nel calendario, a poco più di un mese dai Mondiali di Tokyo (qualificazioni il 14 settembre, finale il 16). “Dopo Caorle ho fatto un allenamento di isometria per cercare di dare uno stimolo alla gamba di stacco, e ho voluto rimettermi in gioco subito per capire la mia vera condizione”, ha spiegato il portacolori delle Fiamme Oro.

Tamberi non sarà solo sulla pedana di Heilbronn: tra gli iscritti figurano anche Marco Fassinotti, fresco campione italiano, e big del salto in alto come Mutaz Barshim (Qatar), Hamish Kerr (Nuova Zelanda) e Woo Sang-hyeok (Corea del Sud), per un cast di altissimo livello.

Il meeting tedesco rappresenta anche una sfida personale: due anni fa, proprio a Heilbronn, Tamberi si era fermato a un modesto 2,10 sotto la pioggia prima di rinunciare alla gara. Poi arrivò il trionfo iridato a Budapest. E anche oggi, Gimbo cerca un segnale di svolta, con la speranza che dal fondo si possa solo risalire.