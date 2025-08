Dal 10 al 20 novembre la Nazionale veterani sarà in Bahrein per i Campionati del Mondo. Obiettivo: superare le 11 medaglie di Dubai 2024. Boscarelli, Gallavotti e Balestrieri tra i nomi più attesi.

La scherma azzurra Master è pronta per l’appuntamento clou della stagione: i Campionati del Mondo “Manama 2025”, in programma nella capitale del Bahrein dal 10 al 20 novembre. Ufficializzata la lunga lista dei convocati, tra fioretto, spada e sciabola, maschile e femminile.

