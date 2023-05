Cecchinato-McDonald oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2023

Marco Cecchinato se la vedrà contro Mackenzie McDonald nel primo turno degli Internazionali d’Italia 2023, quinto Masters 1000 della stagione in programma sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. L’azzurro ha iniziato con il piede giusto la stagione sul rosso europeo. Prima l’ottima semifinale raggiunta in quel di Estoril. Successivamente il discreto secondo turno a Madrid, ottenuto dopo aver vinto due buone partite all’interno delle qualificazioni. Cecchinato partirà leggermente favorito contro lo statunitense secondo le quote dei bookmakers.

Quest’ultimo è reduce da tre eliminazioni consecutive all’esordio in eventi del circuito maggiore. L’unico precedente, tuttavia, ha sorriso al tennista a stelle e strisce. Al primo turno degli Australian Open 2021, infatti, è riuscito a prevalere in quattro parziali. L’americano, dunque, rimane un cliente molto ostico. Il suo tennis, però, si adatta molto di più alle superfici veloci. Cecchinato, storicamente sempre a proprio agio sui campi della Capitale, proverà a dare il proprio meglio per guadagnarsi un secondo turno difficile ma assolutamente alla portata contro il veterano spagnolo Roberto Bautista Agut.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Cecchinato e McDonald scenderanno in campo oggi (giovedì 11 maggio). I due giocatori sono pianificati come secondo incontro di giornata dalle ore 11.00 sul Campo Nicola Pietrangeli. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora gli Internazionali mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. Sarà possibile seguire una selezioni di incontri anche in chiaro. Un match ATP al giorno verrà trasmesso in diretta dai canali Mediaset (Italia 1 e Canale 20) mentre un secondo incontro in differita serale da SuperTennis. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il primo turno tra Cecchinato e McDonald garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights, le parole dei protagonisti e contenuti esclusivi al termine del confronto.