Dopo diversi giorni di corteggiamento, Morata è ad un passo dal Como: le due società fissano una scadenza.

Alvaro Morata continua ad essere al centro delle voci di mercato, ad un anno di distanza dall’approdo non troppo fortunato al Milan (all’epoca sotto la guida di Paulo Fonseca). L’attaccante spagnolo, che ha concluso la seconda parte di stagione in Turchia – sponda Galatasaray – è pronto a tornare in Italia, questa volta con i colori del Como.

I lariani sarebbero intenzionati a fare sul serio per il campione d’Europa in carica, e già nelle scorse settimane la trattativa sembrava essere ormai in dirittura d’arrivo. Le parti, però, hanno temporeggiato, per arrivare adesso ad una scadenza entro la quale chiudere il colpo.

Per Morata al Como oggi è la giornata decisiva

Gli ultimi anni di carriera di Alvaro Morata sono stati tutt’altro che sereni. A confessarlo, con un grande atto di coraggio, è stato lo stesso giocatore, che ha fatto luce sul periodo buio che ha dovuto affrontare e che lo ha portato a riscontrare delle difficoltà anche sul terreno di gioco.

Ora, però, è pronto ad una vera e propria inversione di rotta. E per farlo avrebbe scelto il Como di Cesc Fabregas, una meta propiziata anche dalla guida del connazionale. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Morata, il Como ed il Milan (detentrice del cartellino del giocatore) avrebbero fissato la giornata di oggi come decisiva per concludere definitivamente l’affare.

Non sembrerebbe esserci alcun ostacolo all’orizzonte se non per il Galatasaray, che chiede un indennizzo piuttosto alto per interrompere il prestito prima di gennaio 2026 – data che lega Morata ai turchi ancora per un pò. Tutte le parti lavorano per chiudere oggi la trattativa. Qualora il Gala dovesse mettere il bastone fra le ruote per il trasferimento a titolo definitivo, l’affare potrebbe definitivamente arenarsi.