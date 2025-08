Il nigeriano diserta per il terzo giorno di fila il ritiro della Dea: rapporti ai minimi storici. L’Atalanta valuta sanzioni, ma l’Inter resta vigile e pronta a rilanciare.

La frattura tra Ademola Lookman e l’Atalanta si è trasformata in una vera e propria rottura. L’attaccante nigeriano, protagonista nelle ultime due stagioni con la maglia nerazzurra, ha ormai espresso in modo chiaro la sua volontà di cambiare aria. E le mancate presenze agli allenamenti per tre giorni consecutivi — senza autorizzazione — hanno solo inasprito i toni di una vicenda sempre più tesa.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Lookman non si trova nemmeno in Italia: avrebbe scelto di proseguire individualmente il percorso di recupero dal problema al polpaccio. Una mossa che ha irritato la dirigenza orobica, già delusa dalla sua assenza alla ripresa degli allenamenti sabato scorso.

Provvedimenti in arrivo: il club non ci sta

L’Atalanta, che ha Lookman sotto contratto fino al 2027, sta valutando provvedimenti disciplinari, tra cui multe e sanzioni. Lo strappo sembra insanabile e l’unica strada percorribile è ora la cessione, ma alle condizioni già stabilite: destinazione estera e club di primo livello. Tuttavia, il giocatore ha fatto la sua scelta: vuole l’Inter.

Inter alla finestra: offerta pronta con possibile contropartita

Nonostante le tensioni, i rapporti tra le due società restano buoni. L’Inter, per ora alla finestra, è pronta a rilanciare fino a 50 milioni, ipotizzando l’inserimento di uno o due giovani della Primavera nerazzurra per sbloccare la trattativa. Tutto dipenderà da un possibile ammorbidimento della posizione dell’Atalanta, ora che la rottura è evidente e il caso rischia di diventare un boomerang gestionale.

Il futuro di Lookman sembra ormai segnato. A meno di clamorosi dietrofront, il divorzio è solo questione di tempo. E l’Inter è pronta ad approfittarne.