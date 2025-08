Dalla Germania arrivano i primi stop stagionali per la Juventus di Igor Tudor: due big a riposo.

Mancano quattro giorni all’amichevole della Juventus contro il Borussia Dortmund, per cui la squadra sta proseguendo col lavoro. Le prime partite ufficiali si avvicinano sempre di più, e nonostante un calciomercato ancora lontano dal decollo vero e proprio, i bianconeri stanno proseguendo nella direzione giusta.

Gli effetti della preparazione di Igor Tudor si sono potuti vedere già nell’amichevole contro la Reggiana, dove quasi tutti i giocatori in rosa hanno avuto la possibilità di mettere minuti preziosi nelle gambe. Soprattutto coloro che sono stati costretti a rimanere ai box per molto tempo. Le sirene dell’infermeria, però, hanno ripreso a suonare proprio stamattina: due big non si allenano.

Juventus, Bremer e Yildiz non si allenano: il motivo

La Vecchia Signora si prepara all’allenamento a porte aperte nel ritiro di Herzogenaurach in Germania, da dove arrivano importanti novità. A riportarle è Giovanni Albanese, che tramite il proprio profilo X ha fatto sapere che Gleison Bremer e Kenan Yildiz non hanno partecipato alla seduta d’allenamento odierna.

Il motivo è una semplice gestione dei carichi, per cui l’allenatore croato ha preferito lasciare i due giocatori a riposo. Tale decisione è perfettamente in linea con la programmazione del club per ottimizzare la condizione fisica dei bianconeri, allo scopo di evitare sovraccarichi che potrebbero pregiudicarne le condizioni e mettere a rischio la disponibilità per le prossime settimane. Insomma, un modo per scacciare lo spettro degli infortuni che tanto ha preoccupato lo scorso anno.

Nella giornata di domani tutto alla normalità: entrambi si alleneranno con il resto del gruppo.