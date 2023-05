Musetti-Tsitsipas oggi in tv: orario, canale e diretta streaming ottavi Internazionali d’Italia 2023

Lorenzo Musetti affronterà Stefanos Tsitsipas nell’ottavo di finale degli Internazionali d’Italia 2023, in programma dall’8 al 21 marzo al Foro Italico. Sia l’azzurro che il tennista ellenico saranno costretti a scendere in campo per la seconda volta in poche ore dopo aver vinto le rispettive prosecuzioni relative al terzo turno. Musetti si è aggiudicato il terzo parziale contro Tiafoe, mentre Tsitsipas è riuscito a chiudere in due set contro Sonego. Si tratta del quinto incontro tra i due, con il ragazzo di Atene che finora si è aggiudicato tutti e quattro i precedenti scontri diretti. L’ultimo, poche settimane fa a Barcellona.

Musetti e Tsitsipas scenderanno in campo oggi, martedì 16 maggio. I due giocatori sono pianificati come secondo incontro della sessione serale sul Campo Centrale (dopo Haddad Maia-Kalinina alle 19:00). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora gli Internazionali mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. Sarà possibile seguire una selezioni di incontri anche in chiaro. Un match ATP al giorno verrà trasmesso in diretta dai canali Mediaset (Italia 1 e Canale 20) mentre un secondo incontro in differita serale da SuperTennis. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’ottavo tra Musetti e Tsitsipas garantendo ai propri lettori una diretta testuale. In più aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights, le parole dei protagonisti e contenuti esclusivi al termine del confronto.