Inter-Milan 1-0, Inzaghi: “Nessun sassolino nelle scarpe, so chi c’è stato e chi no”

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo che la sua Inter si è qualificata per la finale di Champions League 2022/2023: “Nei prossimi giorni ci renderemo conto di ciò che abbiamo fatto. Per noi era un sogno inizialmente, ma ci abbiamo sempre creduto. Abbiamo fatto un percorso straordinario. E’ normale che ci sia tantissima soddisfazione per un derby vinto in questo modo, bisogna fare i complimenti ai ragazzi“.

Il tecnico dei nerazzurri ha poi aggiunto: “Sappiamo che i rossoneri sono i campioni d’Italia e hanno grandissima qualità. I ragazzi sono stati bravissimi, sono contento per loro ed è giusto che si godano serate del genere. Dal 1° aprile siamo arrivati al 16 maggio giocando ogni 48-72 ore. E’ stato un percorso intenso, ma abbiamo ottenuto due finali e rimesso il campionato in sesto. Onore a questi ragazzi per il percorso straordinario. Real Madrid o Manchester City? Sono due delle migliori squadre d’Europa. Domani guarderò la partita con interesse“.

Alla domanda su eventuali sassolini, Inzaghi ha replicato: “Non ce li ho in nessuna scarpa. So chi c’è sempre stato e chi nel momento del bisogno non c’era. So cos’è successo in questi mesi, ho uno staff meraviglioso con me quotidianamente, ragazzi che mi hanno seguito per filo e per segno ed è giusto che tutti insieme ci godiamo serate del genere“.

Infine, l’allenatore dell’Inter ha concluso: “Sono orgoglioso di essere in questa società. So quando sono stato chiamato cos’era successo all’Inter negli ultimi tempi. Mi era stato chiesto di tornare agli ottavi, che mancavano dal 2011, e questi ragazzi si sono superati. Siamo passati da scontri difficilissimi, nessuno ci ha regalato niente e con sacrifici quotidiani abbiamo realizzato un sogno“.