Inter in finale di Champions League 2022/2023: quanto guadagna, le cifre

L’Inter stacca il biglietto per la finale di Istanbul in Champions League ed elimina il Milan. Un euroderby storico, che cambia un passato favorevole ai rossoneri nei confronti diretti in Europa, ma che regala anche un assist per il futuro. Grazie alla conquista della finalissima, l’Inter infatti si regala un’esperienza Champions ricchissima, che sfiora quasi i 100 milioni senza considerare gli incassi da stadio. La qualificazione alla finale porta nelle casse dell’Inter un bonus di 15.5 di euro, che va ad aggiungersi ai bonus dei precedenti turni: gli ottavi (9.5 circa), quarti di finale (10), semifinali (12.5), senza dimenticare il bonus ricchissimo di partecipazione alla fase a gironi che ammonta a 15 milioni. Poi c’è da considerare il market pool e il semplice bonus per i singoli risultati. Infine c’è un botteghino da record: l’incasso della semifinale di ritorno è di 12.5 milioni.

