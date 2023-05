LIVE – Musetti-Tsitsipas 5-7 5-7, ottavi Internazionali d’Italia Roma 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale della sfida tra Lorenzo Musetti e Stefanos Tsitsipas, valevole come ottavi di finale del tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia 2023. Il numero due d’Italia proverà per la prima volta in carriera a sconfiggere il forte tennista di Atene, che finora si è aggiudicato tutti e quattro i precedenti scontri diretti. Gli ultimi due gli appassionati li ricorderanno bene: lo scorso Roland Garros, in cui Tsitsipas rimontò da due set di svantaggio, e poche settimane fa a Barcellona, quando vinse invece in tre set. Questa volta Lorenzo avrà però dalla sua il pubblico del Foro Italico. Di seguito, Sportface garantirà aggiornamenti in tempo reale sul match dell’azzurro, durante la serata di martedì 16 maggio (2°match della sessione serale sul Campo Centrale dalle 19:00)

MUSETTI-TSITSIPAS 5-7 5-7

Grazie per averci seguito, buona serata!

LA CRONACA DEL MATCH

GAME, SET, MATCH TSITSIPAS! Il greco s’impone con un doppio 7-5 e strappa il pass per i quarti di finale. Gli Internazionali d’Italia perdono anche l’ultimo tennista azzurro rimasto in corsa.

SECONDO SET – Tsitsipas si riscatta immediatamente e, come nel primo set, si assicura almeno il tie-break. 5-6

SECONDO SET – Immenso sospiro di sollievo per Musetti, che annulla la bellezza di quattro match point e resta in vita. Bravissimo Lorenzo a mantenere i nervi saldi, ma da segnalare anche un paio di errori da matita blu del greco. 5-5

SECONDO SET – Tsitsipas tiene la battuta e fa un altro passo avanti. Musetti chiamato a servire per prolungare la sfida. 4-5

SECONDO SET – Game fantastico giocato da Musetti: piovono vincenti, Tsitsipas non può nulla. 4-4

SECONDO SET – Parziale di 12 punti a 3 in favore di Tsitsipas, il quale dopo l’aggancio trova anche il sorpasso. Tutto da rifare per Musetti, 3-4

SECONDO SET – BREAK TSITSIPAS! Quattro punti di fila per il greco, che strappa il servizio a Lorenzo e ripristina la parità. 3-3

SECONDO SET – Tsitsipas serve con palle nuove e tiene rapidamente la battuta a zero. 3-2

SECONDO SET – Bravo Musetti a recuperare da 15-30 e restare al comando. L’inerzia del match è ora dalla sua parte. 3-1

SECONDO SET – Lorenzo assapora il doppio break, ma sul 30-0 perde quattro punti di fila. 2-1

SECONDO SET – Musetti consolida il break di vantaggio: Tsitsipas di fatto è ancora con la testa al set precedente. 2-0

SECONDO SET – BREAK MUSETTI! Lorenzo inaugura al meglio la seconda frazione. Vincenti a ripetizione e subito 1-0.

PRIMO SET TSITSIPAS! Musetti torna a sbagliare con frequenza e paga un pizzico di inesperienza. 7-5 Tsitsipas in 62 minuti di gioco.

PRIMO SET – In scioltezza Tsitsipas si garantisce almeno il tie-break. Dopo il cambio campo, l’azzurro servirà per prolungare il set. 5-6

PRIMO SET – Personalità e sicurezza: Musetti tiene agevolmente la battuta. 5-5 dopo 55 minuti.

PRIMO SET – Torna a vincere un game il greco, che rischia di complicarsi la vita ma ala fine si salva ai vantaggi. 4-5

PRIMO SET – Parziale di 11 punti a 1 in favore del tennista azzurro, capace di impattare sul 4-4. Tutto di nuovo in equilibrio.

PRIMO SET – BREAK MUSETTI! L’azzurro ricuce il gap breakkando l’avversario a 15 e chiama a raccolta il pubblico. 3-4

PRIMO SET – Altro game importante conquistato da Musetti, bravo ad annullare una palla break e chiudere con un potente rovescio vincente. L’azzurro prova a restare in scia dell’avversario. 2-4

PRIMO SET – Lorenzo si guadagna una palla break, ma il greco gioca tre punti perfetti e porta a casa il game. Continua a inseguire il beniamino di casa, 1-4

PRIMO SET – Si sblocca Musetti, che annulla due chance del doppio break e muove il punteggio. 1-3

PRIMO SET – Il greco consolida il break di vantaggio come meglio non poteva. Appena un errore gratuito commesso finora e 0-3.

PRIMO SET – BREAK TSITSIPAS! Inizio in salita per l’azzurro, che perde immediatamente il servizio commettendo tanti errori. 0-2

PRIMO SET – Turno di battuta tenuto ai vantaggio dal greco. Subito buoni spunti però da parte di Musetti, che ha già dato spettacolo con il suo rovescio. 0-1

PRIMO SET – Si parte, Tsitsipas al servizio!

23.50 – Al via il riscaldamento!

23.45 – E’ da poco terminata la sfida femminile. A breve scenderanno in campo Musetti e Tsitsipas.

22.30 – Buonasera amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale di Musetti-Tsitsipas. Dopo 2h40′ di gioco, sta per iniziare il terzo set della sfida tra Haddad Maia e Kalinina. Bisognerà dunque attendere ancora un po’ per vedere in azione Musetti e Tsitsipas.