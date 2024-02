Mondiali nuoto Doha 2024: tutti i risultati di sabato 3 febbraio

Tutti i risultati di sabato 3 febbraio ai Mondiali di Doha 2024 delle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 2 a domenica 18 febbraio: ecco tutti i risultati. Prima giornata della rassegna iridata in cui si assegnano le prime medaglie nei tuffi, ma partono anche i preliminari delle gare di nuoto artistico. Spazio poi alle acrobazie dei tuffi e del nuoto artistico. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari italiani di tutte le gare di giornata con l’esito ed i piazzamenti degli italiani al via.

GLI ITALIANI IN GARA OGGI

IL MEDAGLIERE AGGIORNATO

I RISULTATI GIORNO PER GIORNO

TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO

IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

NUOTO ARTISTICO, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

PALLANUOTO, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

NUOTO IN ACQUE LIBERE, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

NUOTO, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

Mondiali Doha 2024: risultati venerdì 2 febbraio

(in grassetto le gare che assegnano medaglie)

7.30-9.45 Nuoto artistico – Duo tecnico misto (preliminari)

8.00-13.00 Tuffi – Trampolino 1m maschile (qualificazioni)

8.30-12.45 Nuoto in acque libere – 10km femminile

12.00-13.00 Nuoto artistico – Solo tecnico femminile (finale)

14.00-15.45 Tuffi – Piattaforma 10m sincro misto (FINALE)

18.00-19.30 Nuoto artistico – Routine acrobatica (preliminari)

17.00-18.30 Tuffi – Trampolino 1m maschile (FINALE)