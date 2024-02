Rugby, Sei Nazioni: la Scozia domina, subisce la rimonta ma si salva, Galles battuto 27-26

Nella prima giornata del Sei Nazioni 2024 la Scozia trova la vittoria sul campo del Galles. A Cardiff finisce 27-26 una partita dai due volti, con la formazione di casa che per un soffio non è riuscita a compiere un’incredibile rimonta. Grande avvio della formazione ospite, che dopo 7′ si porta in vantaggio con il calcio di punizione di Finn Russell e quattro minuti dopo trova la meta con Pierre Schoeman. Nella prima frazione è un monologo scozzese, che al 30′ va in meta per la seconda volta con Duhan van der Merwe. Russell trasforma nuovamente e il punteggio all’intervallo è impietoso: 20-0.

Al rientro dagli spogliatoi è ancora la Scozia ad aggredire in avanti, e van der Merwe sigla la seconda meta personale dopo soli tre minuti dall’inizio della ripresa. Russell trova un’altra trasformazione e porta i suoi sul 27-0. A questo punto però la gara cambia, con il Galles che si sveglia dal torpore e trova due mete nel giro di cinque minuti. Prima Jim Botham e poi Rio Dyer portano l’ovale nell’area di meta scozzese e riducono lo svantaggio sul 27-12 grazie alla trasformazione di Lloyd. L’ammonizione di Tuipulotu complica notevolmente le cose per la selezione scozzese, che un solo minuto dopo subisce la meta di Aaron Wainright. Il Galles non si accontenta e ne approfitta ancora, con la meta di Alex Mann e la trasformazione di Lloyd che riportano i Dragoni Rossi a -1, sul 27-26. L’assalto finale però non porta i frutti sperati e la Scozia riesce a mantenere il vantaggio e a portarsi a casa i 4 punti. I gallesi devono dunque accontentarsi di un solo punto, ad un passo da una clamorosa impresa.