Pagelle Frosinone-Milan 2-3: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Frosinone-Milan, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Gol e spettacolo al Benito Stirpe con gli ospiti che sbloccano la partita grazie ad un grande assist di Leao e allo stacco vincente di Giroud che fa 0-1. I padroni di casa però sono vivi, reagiscono e si guadagnano un calcio di rigore per fallo di mano di Leao: dal dischetto Soulè batte Maignan e fa 1-1. Le occasioni non mancano da una parte e dall’altra, ma è il Frosinone a passare in vantaggio grazie all’inserimento vincente di Mazzitelli che batte un distratto Maignan. Il Milan però reagisce: Gabbia fa 2-2 e poi Jovic, approfitta di un paio di rimpalli, e sigla il gol del definitivo 3-2.

LE PAGELLE E I VOTI

FROSINONE (4-2-3-1): Turati 6.5; Gelli 5.5, Okoli 6, Romagnoli 5, Brescianini 6 (40′ st Ibrahimovic sv); Mazzitelli 7 (40′ st Reinier sv), Barrenechea 6.5; Seck 6 (32′ st Valeri 5.5), Soulé 7, Harroui 6 (32′ st Lirola sv); Kaio Jorge 5.5 (32′ st Cheddira sv). In panchina: Cerofolini, Frattali, Monterisi, Bourabia, Garritano, Kvernadze. Allenatore: Di Francesco 5.5

MILAN (4-2-3-1): Maignan 5; Calabria 6 (41′ st Florenzi sv), Kjaer 5.5, Gabbia 7, Hernandez 5.5; Adli 6, Reijnders 5 (17′ st Bennacer 6); Pulisic 6.5 (35′ st Jovic 7.5), Loftus-Cheek 5.5 (17′ st Okafor 6), Leao 6.5; Giroud 7.5 (41′ st Musah sv). In panchina: Nava, Sportiello, Bartesaghi, Jimenez, Simic, Terracciano. Allenatore: Pioli 6.5

ARBITRO: Pairetto di Nichelino 6

RETI: 17′ pt Giroud, 24′ pt Soulé (rig.), 20′ st Mazzitelli, 27′ st Gabbia, 36′ st Jovic.

NOTE: cielo sereno, campo in buone condizioni.

Ammoniti: Loftus-Cheek, Reijnders, Harroui, Florenzi.

Angoli 2-4.

Recupero 3′ pt, 5′ st.