Le notizie sportive del giorno, martedì 12 marzo 2024: ecco tutto quello che è successo

Dalla mattina alla sera, minuto per minuto, dai campi di tennis a quelli di calcio, tenendo d’occhio ring, circuiti, vasche e parquet. Oggi, lunedì 11 marzo, nuova settimana e nuova giornata ricca di notizie di sport da non perdere. In questo articolo andremo a scoprire, nel nostro rapido e preciso contenitore in cui troverete tutti gli approfondimenti più importanti della giornata sportiva, tutte le notizie di oggi. Come se fosse un telegiornale online a disposizione degli appassionati di sport, potrete vivere in prima persona questo martedì ricco di eventi. Un focus con i link sempre aggiornati alle notizie della redazione di Sportface, selezionate tra le principali di giornata. Cronache, notizie, risultati, dichiarazioni, focus e molto altro per non perdervi davvero niente delle notizie di oggi, martedì 12 marzo.

CALCIO

NAPOLI KO A BARCELLONA, ORA DIECI PARTITE PER EVITARE IL DISASTRO

JUVENTUS QUALIFICATA AL MONDIALE PER CLUB

MILAN, PERQUISIZIONI IN SEDE. INDAGATO FURLANI, CLUB RISCHIA ANCHE A LIVELLO SPORTIVO

LAZIO: MAURIZIO SARRI SI E’ DIMESSO

ATLETICA

CECCARELLI CAMBIA ALLENATORE E SI AFFIDA A CHECCUCCI

NBA

I RISULTATI DELLA NOTTE

SALTO CON GLI SCI

SIEFF DICIASSETTESIMA NELLA PRIMA DAL TRAMPOLINO HS105 A TRONDHEIM

KOBAYASHI TRIONFA A TRONDHEIM, BENE ALEX INSAM

SCI ALPINO

FINALI COPPA DEL MONDO SAALBACH: I CONVOCATI PER LE GARE TECNICHE

TENNIS

ALCARAZ AVANZA A INDIAN WELLS, TSITSIPAS FUORI

INDIAN WELLS: PAOLINI SI ARRENDE AL TERZO SET A POTAPOVA

INDIAN WELLS: IMPRESA DI LUCA NARDI, BATTUTO DJOKOVIC IN TRE SET

LE PAROLE DI NARDI DOPO L’IMPRESA

DJOKOVIC: “HO GIOCATO MALE E HO COMMESSO TROPPI ERRORI”

VOLLEY

MILANO TRASCINATA DA FOLIE ED EGONU, 3-0 ALL’ANDATA DELLE SEMIFINALI DI CHAMPIONS