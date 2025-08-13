Sport in tv mercoledì 13 agosto: oggi la Supercoppa Europea
Tutto pronto per un’altra grande giornata di sport: Sinner e tanti altri in campo a Cincinnati, stasera la Supercoppa tra PSG e Tottenham.
Al via gli ottavi di finale nel Masters 1000 di Cincinnati, anche Sinner in campo sul cemento statunitense. Spazio anche al ciclismo con il Giro di Polonia e quello di Danimarca. Avanti anche i Saudi Masters con gli ottavi di finale.
Questa sera torna anche il grande calcio con un appuntamento da non perdere: in campo Paris Saint Germain e Tottenham per la Supercoppa Europea. Le due squadre si contenderanno il titolo nella splendida cornice del Bluenergy Stadium di Udine.
Sport in tv: il programma di mercoledì 13 agosto
11.30 BASKET (Europei Under 16, quarti di finale) – Italia-Francia (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)
12.00 SNOOKER – Saudi Masters, ottavi di finale (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)
13.00 CICLISMO FEMMINILE – Giro di Polonia, seconda tappa: Chelm-Chelm (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN dalle ore 13.30)
14.00 VOLLEY FEMMINILE (Mondiali Under 21, ottavi di finale) – Italia-Indonesia (diretta streaming su VBTV)
15.10 CICLISMO – Giro di Danimarca, seconda tappa: Rodovre-Gladsaxe (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN dalle ore 15.45)
17.00 TENNIS – ATP Masters 1000 Cincinnati, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 20.00 e dalle ore 23.00 fino alla conclusione; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Mix, Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Sinner-Mannarino (terzo match dalle ore 17.00), Nardi-Alcaraz (quinto match dalle ore 17.00 e non prima delle ore 01.00 di giovedì), Bolelli/Vavassori-Cash/Tracy (terzo match dalle ore 17.00)
17.00 TENNIS – WTA 1000 Cincinnati, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 20.00 e dalle ore 23.00 fino alla conclusione; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Mix, Sky Sport Plus, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX). Errani/Paolini-Linette/Tauson (quarto match dalle ore 17.00)
18.30 SNOOKER – Saudi Masters, ottavi di finale (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)
18.30 CALCIO (amichevole) – Juventus-Juventus Next Gen (diretta streaming su DAZN)
20.10 BASEBALL (MLB) – Milwaukee Brewers-Pittsburgh Pirates (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)
21.00 CALCIO (Supercoppa Europea) – PSG-Tottenham (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)