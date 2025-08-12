Il fantasista inglese lascia il Manchester City e si trasferisce in prestito fino a fine stagione: indosserà la maglia numero 18.

Jack Grealish non vestirà la maglia del Napoli, come ipotizzato da alcuni rumor di mercato nelle scorse settimane. L’Everton ha ufficializzato l’arrivo del 29enne centrocampista offensivo dal Manchester City con la formula del prestito fino al termine della stagione 2025/26. L’ex Aston Villa, reduce da quattro stagioni con i Citizens, indosserà la maglia numero 18 dei Toffees.

Il club di Liverpool ha annunciato l’operazione con un comunicato: “L’Everton ha completato il trasferimento in prestito di Jack Grealish dal Manchester City. Il centrocampista della Nazionale inglese trascorrerà la stagione 2025/26 con i Blues e indosserà la maglia numero 18 del club”.

Nell’ultima stagione con la squadra di Pep Guardiola, Grealish non ha vissuto il suo anno migliore, chiudendo con 32 presenze complessive e appena 3 gol in tutte le competizioni. Ora, a Goodison Park, proverà a rilanciarsi e a riconquistare spazio anche in chiave nazionale.