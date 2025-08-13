Il leader del mondiale e il campione Ducati scaldano i motori per il GP d’Austria: Marquez a caccia di un successo mai ottenuto qui, Bagnaia punta a prolungare il dominio di Borgo Panigale.

Dopo la pausa estiva, la MotoGP riaccende i motori e fa tappa al Red Bull Ring di Spielberg per il tredicesimo round della stagione 2025. Un circuito che, dal 2016 a oggi, è stato dominio incontrastato Ducati, capace di collezionare ben nove vittorie consecutive nella Premier Class, considerando anche le doppie gare del 2020 e 2021.

Marc Marquez, leader iridato con 381 punti, non ha mai centrato il gradino più alto del podio in Austria, ma arriva motivato a ripartire forte: “Dopo le vacanze ho ricaricato le batterie – ha spiegato – questa pista non mi ha mai regalato grandi soddisfazioni, ma tanti duelli fino all’ultima curva. Sono pronto ad affrontare al meglio questa seconda parte di stagione”.

Dall’altra parte, Pecco Bagnaia punta a confermare il dominio recente: il due volte campione del mondo ha vinto le ultime tre edizioni del GP austriaco e conosce alla perfezione come sfruttare il potenziale della Desmosedici GP su questo tracciato. “Spielberg è sempre stato favorevole alla Ducati – ha ricordato – nelle ultime tre stagioni abbiamo ottenuto il massimo risultato. Sono felice di tornare in pista qui e iniziare una parte di stagione ricca di circuiti spettacolari e tecnici, tra i miei preferiti”.