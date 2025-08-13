La 15enne velocista azzurra, regina dell’estate tra EYOF e Europei Juniores, rinuncia alla convocazione per la 4×100 iridata.

Kelly Doualla non sarà ai Mondiali di Tokyo. La giovane sprinter lombarda, protagonista assoluta dell’estate con quattro ori internazionali in meno di un mese, ha scelto – insieme al tecnico Walter Monti e alla famiglia – di rinunciare a un’eventuale inclusione nel gruppo della staffetta 4×100 azzurra.

La decisione è stata comunicata oggi da Monti al presidente federale Stefano Mei, precisando che si tratta di una scelta ponderata e condivisa, nell’interesse della crescita graduale dell’atleta.

Per la Doualla, che non ha ancora compiuto 16 anni, il 2025 è stato l’anno del debutto internazionale con risultati da record: a luglio la doppietta d’oro (100 metri e 4×100) allo European Youth Olympic Festival di Skopje, con un clamoroso 11.21 sui 100 che vale la miglior prestazione europea Under 18, oltre ai primati italiani Allieve e Juniores e alla terza prestazione italiana di sempre dietro Zaynab Dosso e Manuela Levorato.

La scorsa settimana a Tampere è arrivata la conferma anche tra le Juniores (Under 20), con un altro oro individuale e il trionfo in staffetta insieme ad Alice Pagliarini, Elisa Valensin e Margherita Castellani.

Numeri e talento che avevano alimentato l’ipotesi di vederla già in azzurro ai Mondiali di Tokyo (13-21 settembre), ma Doualla e il suo staff hanno deciso di rimandare l’appuntamento con la rassegna iridata: “Meglio crescere passo dopo passo”, il messaggio che trapela dal clan azzurro.