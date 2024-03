Volley, Champions League femminile 2023/2024: Folie ed Egonu trascinano Milano, è 3-0 contro il Fenerbahce nella semifinale d’andata

L’Allianz Vero Volley Milano non stecca, anzi gioca una partita monumentale nella semifinale d’andata della Cev Champions League femminile 2023/2024 di volley. All’Allianz Cloud le ragazze di Marco Gaspari sconfiggono 3-0 (25-21, 27-25, 25-20) il Fenerbahce al termine di una partita molto più equilibrata di quanto non dica il punteggio, ma che Paola Egonu e compagne sono riuscite a gestire alla perfezione nei momenti cruciali di ogni parziale. L’MVP della serata va però senza alcun dubbio a Raphaela Folie, protagonista con 16 punti e impeccabile in ogni fase del gioco. La prossima settimana una gara di ritorno tutta da giocare, in un ambiente che sarà certamente molto caldo nella capitale turca, ma con un vantaggio non indifferente creato questa sera.

PRIMO SET – Primi punti e l’Allianz Cloud è già una bolgia dopo un inizio scoppiettante da parte della Vero Volley: un paio di muri messi giù da Raphaela Folie danno un primo vantaggio alle padroni di casa, che salgono 4-1. La frazione, nella sua parte iniziale, è contraddistinta da parziali da un lato e dall’altro. Il Fenerbahce dal 2-5 risponde con cinque punti di fila che portano al primo vantaggio prima sul 6-5 e poi sul 7-5. Milano nella fase centrale mette a segno dall’11-13 un sei a zero che spacca in due il set. Entra sempre più in partita Egonu, che con le compagne riesce a gestire il vantaggio fino alla battuta sbagliata da Fedorovtseva che consegna il 25-21 finale.

SECONDO SET – Nel secondo set a partire meglio è il Fenerbahce, che si aggiudica quattro dei primi cinque punti. La reazione delle ragazze di coach Gaspari però non tarda ad arrivare e con una Cazaute in grande spolvero prima si torna in parità sul 5-5 e poi si va in vantaggio per 7-5. Un altro passaggio a vuoto costa però tanto a Orro e compagne, che dall’11-8 si trovano a rincorrere sul 12-14 dopo due vincenti di una Vargas che sembra pian piano entrare in partita. Milano riesce a tornare brevemente in vantaggio sul 19-18 dopo un errore di Fedorovtseva, ma è di nuovo costretta a inseguire sul 20-23. Egonu, Orro e soprattutto Folie non mollano mai ed è 23 pari; arriva un prima palla set, ma la annulla Vargas. Una seconda, cancellata da Fedorovtseva. Poi la terza, che invece Cazaute trasforma per il 27-25.

TERZO SET – Prosegue la clamorosa prestazione di Folie, che con tre punti consecutivi porta avanti la Vero Volley sul 5-2. Gli equilibri – come dimostra tutta la partita – sono però sottolissimi e Fenerbahce rientra sull’8-8. A riportare in vantaggio Milano è la solita Folie, con l’ennesimo muro e poi l’ace del 12-11. L’equilibrio prosegue fino al 17-17, quando Milano cambia completamente marcia grazie a Paola Egonu che infila tre dei successivi quattro punti. Il parziale è di 6 a 0, tutto sul servizio di Alessia Orro per andare 23-17. A chiuderla è Paola Egonu per il 25-20 finale.