Wta 1000 Indian Wells 2024: continui saliscendi, Paolini si arrende a Potapova al terzo set

Jasmine Paolini si arrende ad Anastasija Potapova al termine di un match stranissimo ed esce così di scena agli ottavi del WTA 1000 di Indian Wells 2024. Sul cemento statunitense la toscana, reduce dalla battaglia vinta contro Anna Kalinskaya, ha ceduto alla numero 33 del ranking mondiale in quello che era il primo scontro diretto in assoluto: punteggio finale di 7-5 0-6 6-3 per la russa, che incredibilmente subisce bagel nel secondo set, ma riesce comunque a spuntarla, mostrando quanto a volte aleatorie e imprevedibili siano la sfide di tennis. Si ferma la striscia di vittorie a quota sette per la toscana, la russa ai quarti trova una tra l’ucraina Marta Kostyuk oppure l’altra russa Anastasia Pavlyuchenkova.

IL MATCH – Paolini ha qualche difficoltà al servizio, ma per tre volte tiene la battuta a trenta e in un’occasione è costretta a concedere palla break, riuscendo ad annullarla. Nel frattempo, anche la russa non serve in modo lineare, ma si arriva fino all’ottavo game in una situazione di sostanziale equilibrio. Che viene rotto dalla toscana, che addirittura a zero si prende il break con cui può andare a servire per il set. Purtroppo, però, Potapova rinvigorisce subito e di rabbia reagisce col controbreak, anche in questo caso a zero. E a livello psicologico Paolini lo paga, visto che si fa di nuovo strappare la battuta e a quel punto la russa vince il set 7-5. Non si perde d’animo l’azzurra e nel secondo set mette in mostra il suo miglior tennis: al contempo, la sua rivale va completamente in tilt e sbaglia di tutto e di più, uscendo ben presto a livello psicologico dalla contesa e finendo per subire un clamoroso bagel per 6-0. Al termine di questo secondo set, l’inerzia pareva evidentemente dalla parte della toscana, e la Potapova in preda forse a qualche problema fisico, così però non è. La russa ritrova energie e concentrazione, Paolini comincia a sbagliare e dopo sette game di fila e l’1-1 nel terzo set, c’è il break in favore della rivale, inaspettato, che innervosisce tanto l’azzurra. Da qui in avanti entrambe tengono la battuta tra alti e bassi, con una palla break annullata da Paolini, e si arriva al nono game in cui l’azzurra serve per restare nel match, ma subisce ancora break ed esce così di scena.