Prosegue il percorso azzurro al Cincinnati Open. Luca Nardi e Jasmine Paolini volano entrambi agli ottavi di finale del combined sul cemento dell’Ohio.

Il 22enne pesarese, numero 98 ATP e ripescato come lucky loser, ha approfittato del ritiro di Jakub Mensik, 16ª testa di serie e n.17 del ranking, costretto a fermarsi per problemi fisici sul punteggio di 6-2 2-1 per l’azzurro. Ad attenderlo c’è ora un ostacolo enorme: Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, n.2 al mondo, ha battuto in due set (6-4 6-4) il serbo Hamad Medjedovic.

Avanza anche Jasmine Paolini, numero 9 WTA e settima testa di serie, che ha superato 7-6(2) 6-1 la statunitense Ashlyn Krueger (n.26). La toscana troverà negli ottavi la ceca Barbora Krejcikova, vittoriosa su Iva Jovic 6-4 3-6 6-2.

Il torneo entra nella fase calda e per i due azzurri il sogno americano continua.