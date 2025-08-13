La rottura tra Gianluigi Donnarumma e il Paris Saint-Germain è ormai definitiva. Il portiere azzurro, fuori dai convocati per la Supercoppa Europea, ha affidato ai social una lunga e toccante lettera di addio ai tifosi parigini.

“Speciali tifosi di Parigi, dal primo giorno che sono arrivato ho dato tutto me stesso, dentro e fuori dal campo, per guadagnarmi il posto e difendere con orgoglio la porta del Paris Saint-Germain – scrive Donnarumma – Purtroppo, qualcuno ha deciso che non potrò più far parte di questo gruppo e contribuire ai successi della squadra. È una decisione che mi lascia deluso e amareggiato”.

Il numero uno della Nazionale italiana, legato al Psg ancora per un anno di contratto, ha poi rivolto un pensiero speciale al pubblico del Parco dei Principi: “Spero di avere ancora l’opportunità di guardarvi negli occhi e salutarvi come meritate. Se ciò non dovesse accadere, voglio che sappiate che il vostro sostegno e il vostro affetto hanno significato il mondo per me e non li dimenticherò mai”.

Infine, un messaggio ai compagni di squadra: “Grazie per ogni battaglia, ogni sorriso e ogni momento condiviso. Giocare per questo club e vivere questa città è stato per me un onore immenso. Grazie, Parigi”.