All’Allianz Stadium l’amichevole di metà agosto per la Juventus: Tudor prova l’undici titolare a 11 giorni dall’esordio in campionato.

Test in famiglia per la Juventus, che oggi – mercoledì 13 agosto – affronta la formazione Next Gen nel tradizionale appuntamento estivo all’Allianz Stadium di Torino. Igor Tudor prosegue la preparazione in vista dell’esordio in Serie A, previsto nel weekend del 24 agosto, forte delle buone indicazioni arrivate dal successo per 2-1 in casa del Borussia Dortmund.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Orario e probabili formazioni

Fischio d’inizio alle 18.30. Probabile undici bianconero:

Juventus (3-4-2-1) – Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Tudor.

Dove vedere Juventus-Next Gen

La sfida sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN, visibile su smart tv e dispositivi compatibili, con streaming disponibile su piattaforma e app ufficiale.