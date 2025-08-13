Dal 20 al 24 agosto all’Idroscalo sfida tra 69 nazioni. L’Italia punta sui vicecampioni olimpici Tacchini e Casadei e sull’argento di Tokyo Rizza. In gara anche la Paracanoa con dieci atleti.

La Federazione Italiana Canoa Kayak ha ufficializzato gli atleti e gli equipaggi che rappresenteranno l’Italia agli ICF Canoe Sprint & Paracanoe World Championships, in programma dal 20 al 24 agosto 2025 all’Idroscalo di Milano.

Saranno cinque intense giornate di gare – precedute dalla cerimonia inaugurale martedì 19 agosto alle ore 18.30 – con 24 titoli mondiali in palio nella canoa sprint e 12 nella Paracanoa. Parteciperanno 69 nazioni, per un totale di oltre 1200 tra atleti e staff.

Le punte di diamante

L’Italia schiera le sue punte di diamante: Carlo Tacchini e Gabriele Casadei, vicecampioni olimpici a Parigi 2024 e freschi campioni europei nel C2 500 metri a Racice. Torna protagonista anche Manfredi Rizza, argento a Tokyo, ora a bordo del K4, mentre il K2 500 rivedrà in azione Samuele Burgo e Tommaso Freschi, già bronzo europeo e di Coppa del Mondo.

Nella Paracanoa spiccano Veronica Biglia, campionessa europea nel VL2 200 femminile, e Viktoryia Pistis Shablova, oro mondiale in carica e argento europeo nel VL1 200. Tra gli uomini, occhi puntati su Christian Volpi (argento europeo KL2 200) e Andrea Bedin (argento VL1 200).

La squadra azzurra di canoa sprint sarà composta da 24 atleti guidati dal direttore sportivo Paolo Tommasini, con un nutrito staff tecnico. Nel kayak maschile gareggeranno, tra gli altri, Burgo, Schera, Lanciotti, Volo, Penato, Cinti, Dal Bianco, Freschi, Rizza e Di Liberto; nel kayak femminile Zironi, Marigo, Rossetti, Cicali, Bellan, Fantini e Mrzyglod. Per la canadese maschile ci saranno Tacchini, Casadei, Craciun, Alfonsi, Veglianti e Tontodonati, mentre l’unica canadese femminile sarà Olympia Della Giustina.

La squadra di Paracanoa conta 10 atleti, con Volpi, Cotticelli, Piazza ed Embriaco nel kayak; Bedin, Ciustea, Nicoli, Pistis Shablova, Biglia e Nouracham nel Va’a.

L’Italia arriva a Milano con ambizioni importanti e la volontà di sfruttare al massimo il fattore campo per arricchire il medagliere azzurro.