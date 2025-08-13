Il tecnico azzurro traccia il bilancio del ritiro a Castel di Sangro: “Siamo un cantiere aperto. Arrivati 13 giocatori in un anno, ma servono ancora innesti per fare il salto”.

Antonio Conte chiude il ritiro del Napoli a Castel di Sangro con un bilancio chiaro: la squadra è ancora in piena ricostruzione. “Stiamo finendo un periodo di lavoro importante – ha spiegato – e in preseason si inseriscono calciatori nuovi. Siamo un cantiere aperto, contento delle risposte dal gruppo, ma con i rinforzi ci vuole tempo per entrare nei meccanismi. Abbiamo lavorato tanto sul 4-3-3, è nelle corde di questa squadra”.

Il tecnico ha poi parlato apertamente di mercato: “Dal mio arrivo abbiamo preso 13 giocatori e ne abbiamo venduti sette, tra cui Osimhen, Kvara, Raspadori, Simeone, Caprile e Gaetano. Quest’anno abbiamo rinnovato i prestiti di Lindstrom e Cajuste, e preso in prestito Ngonge e Rafa Marin. Stiamo completando la rosa non per capriccio, ma per una questione numerica. Beukema sarà il futuro Rrahmani, Lucca guarderà Lukaku. Noa Lang ha bisogno di ambientarsi. Prendere De Bruyne è un’altra cosa, ma il nostro obiettivo è dare stabilità prendendo giocatori utili anche per il futuro”.

Sui portieri, Conte ha sottolineato la fiducia in Milinkovic-Savic: “Non boccio Meret, ma servivano altre garanzie. Donnarumma al PSG è stato messo da parte per esigenze tattiche, lo stesso vale qui per alcune scelte”.

Infine un messaggio al club: “Non mi aspetto io dal mercato, se lo aspetta il presidente. Sa che dobbiamo completare la rosa. Non tratterrò mai nessuno controvoglia: chi resta, lo fa con entusiasmo”.