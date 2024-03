Masters 1000 Indian Wells 2024: impresa di Nardi, Djokovic battuto e ottavi di finale

Impresa di Luca Nardi a Indian Wells. Il 20enne di Pesaro batte al terzo turno la testa di serie numero 1 Novak Djokovic. 6-4 3-6 6-3 il punteggio a favore dell’attuale numero 123, almeno 95 da settimana prossima, della classifica Atp. Partita che sembrava seguire il solito schema delle vittorie del serbo lasciando il primo set all’avversario. Primo parziale che va all’azzurro e secondo che va al numero 1 del mondo. Il terzo set è sorprendente. Nardi non sfrutta tre palle break nel secondo game ma riesce a togliere la battuta a Djokovic a 15 nel sesto game. Il pesarese non concede nulla in battuta e chiude il parziale senza offrire palle break all’avversario.

E’ la vittoria più prestigiosa della carriera di Nardi, entrato in tabellone da lucky loser al secondo turno dopo il forfait di Etcheverry (problema al polpaccio), che ora affronterà Tommy Paul (2-0 a Humbert) agli ottavi di finale. Lo spicchio di tabellone è quello di Ruud (ipotetici quarti) e Medvedev (ipotetica semifinale). Nardi entrerà, da lunedì ufficialmente, in top 100. Al momento, nel virtual ranking, si trova in 95ª posizione e in caso di vittoria contro Paul salirebbe intorno alla numero 80. Situazione interessante anche in ottica numero 1 del mondo per Sinner e Alcaraz. Al momento, la vetta dista 1715 (per l’altoatetino) e 1820 (per lo spagnolo) punti. In caso di vittoria, l’azzurro si avvicinerebbe a 815 punti da Djokovic, mentre l’iberico a 920.

IL TABELLONE AGGIORNATO

Nella notte, Medvedev ha piegato un ottimo Korda al terzo set. 6-4 5-7 6-3 il punteggio a favore del russo, che torna a vincere con l’americano dopo due sconfitte in fila (secondo turno Shangai e terzo turno Australian Open entrambi nel 2023). Il numero 4 del tabellone se la vedrà con Dimitrov, che ha battuto 6-3 6-3 il francese Mannarino.

LE STATISTICHE

Nardi è il sesto italiano nella storia a battere Djokovic. Prima di lui ci sono riusciti Volandri (7-6 6-1 1° turno a Umago nel 2004), Cecchinato (6-3 7-6 1-6 7-6 quarti di finale a Parigi nel 2018), Sonego (6-2 6-1 quarti di finale a Vienna nel 2020), Musetti (4-6 7-5 6-4 ottavi di finale a Montecarlo nel 2023) e ovviamente Sinner (Atp Finals 2023, Coppa Davis e semifinale Australian Open 2024). Nardi è anche il giocatore con la classifica più bassa ad aver battuto Djokovic in un Masters 1000 o in uno Slam. Il primato, fino ad oggi, era di Kevin Anderson, che sconfisse il serbo a Miami nel 2008 da 122 del mondo. Cade la striscia di 11 vittoria consecutive di Djokovic nei Masters 1000. Il serbo perde per la prima volta contro un giocatore fuori dalla top 50 da marzo 2018, sempre a Indian Wells con Taro Daniel (numero 109 allora).