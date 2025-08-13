Non c’è ormai più nulla da fare: Donnarumma e il PSG non andranno più avanti insieme e la situazione sta preoccupando anche la Nazionale Italiana e Gravina.

Nonostante la stagione incredibile del PSG – stagione in cui Gigio Donnarumma ha contribuito non poco – la strada è già tracciata: il portiere azzurro molto presto saluterà il club parigino dal momento che non fa più parte del progetto messo in piedi dalla società.

L’estremo difensore non è neppure stato convocato dal Paris Saint-Germain per la Supercoppa Europea, un messaggio chiaro che ha creato perplessità e preoccupazione anche nella Nazionale Italiana. Di tutta questa situazione ha infatti parlato Gabriele Gravina: ecco le dichiarazioni e il pensiero del presidente della Figc.

Donnarumma, parla anche Gravina: la situazione con la Nazionale Italiana

Il presidente della Figc, Gravina, ha parlato della situazione in cui si è ritrovato Donnarumma con il PSG e ha dichiarato: “A me dispiace sul piano umano, perché un ragazzo sensibile. Ma dispiace anche sul piano sportivo perché un nostro pilastro della Nazionale. Spero che possa trovare un suo equilibrio“.

“È il più importante e forte portiere al mondo. La sfida contro la Norvegia? Innanzitutto dobbiamo vincere, poi vedremo il numero di gol: per noi – ha sottolineato Gravina – Gigio è molto importante. È entrato in sintonia immediata con il ct Gattuso”.

E infine ha aggiunto: “Siamo preoccupati, ma convinti che oltre ad essere un portiere molto forte sia un ragazzo maturo e formato. Con le nostre coccole siamo convinti di poterlo schierare nelle migliori condizioni”.