Finisce la corsa in Champions League anche dei Rangers contro il Viktoria Plzen. Il Club Brugge elimina il Salisburgo

Si sono giocate partite interessanti per quanto riguarda le qualificazioni all’ultimo playoff di Champions League, l’atto finale prima di strappare il pass per il girone unico della fase campionato. Soltanto una partita è andata ai rigori ed è stata quella vinta da Kairat Almaty sullo Slovan Bratislava.

C’era attesa per la sfida tra Mourinho e Van Persie in Fenerbahce-Feyenoord e ad averla vinta alla fine è stato il tecnico più esperto, capace di portare i trucchi a vincere 5-2 tra le mura amiche. Bene anche il Benfica che batte il Nizza nel doppio confronto generale.

Champions League: pokerissimo Qarabag e Copenhagen

Andiamo ora a vedere nel dettaglio i risultati, partendo dal 5-1 del Qarabag (6-1 complessivo) con i macedoni del Shkendija. Cinque reti anche per il Copenhagen che ha schiantato il Malmoo dopo lo 0-0 dell’andata. Continua la favola Pafos: i ciprioti hanno vinto con la Dinamo Kiev 2-0.

Grande delusione per il Salisburgo che nel primo tempo avevano ribaltato l’1-0 dell’andata con il 2-0, ma nella ripresa è stato un super Club Brugge che con le reti di Seys, Forbs e Vanaken hanno nuovamente recuperato. Passa il Ferencvaros che sconfigge 3-0 il Ludogorets con doppietta di Varga e gol di Szalai. Alla Stella Rossa basta l’1-1 su Lech Poznan dopo il 3-1 del primo match.