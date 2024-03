Nba 2023/2024: vittorie per Dallas e Phoenix, Denver attacca il primo posto a Ovest

Prosegue la regular season di Nba 2023/2024. Dallas vince ancora e lo fa in casa di Chicago 127-92. Sempre più nella storia Luka Doncic, che mette a segno la settima tripla doppia consecutiva. Sono 27 i punti per lo sloveno, a cui aggiunge 12 rimbalzi e 14 assist. Ottimo apporto dalla panchina di Lively, che chiude con 22 punti e 7 rimbalzi. Non è da meno Nikola Jokic, che mette a segno una tripla doppia da 35 punti, 17 rimbalzi e 12 assist nella vittoria di Denver su Toronto 125-119. Non bastano ai Raptors i 26 punti di Barrett e i 24 di Olynyk. Prosegue l’attacco alla testa della Western Conference dei Nuggets, che ora hanno una sola sconfitta in più di Oklahoma. Soffre ma vince Golden State, che piega 112-102 San Antonio. Non c’è Curry per infortunio e ci pensano Kuminga (22+5 rimbalzi) e Thompson (21 punti). Non bastano agli Spurs i 27 punti con 14 rimbalzi di Wembanyama. Cleveland (senza Mitchell) cade in casa 117-111 contro Phoenix. Durant ne mette 37 con 8 rimbalzi e 6 assist. Non bastano ai Cavaliers i 30 punti di Garland e la doppia doppia da 17 punti e 11 assist di Levert. Vince anche Detroit, che batte una Charlotte sempre più in crisi 114-97. Sono 22 punti con 6 rimbalzi e 8 assist per Cunningham e 20+10 rimbalzi per Duren. Boston batte 121-99 Portland in trasferta. La coppia Brown e Tatum ne mette 53 (27+26). Non bastano ai Trail Blazer i 22+15 rimbalzi di Ayton per evitare la settima sconfitta nelle ultime dieci.

RISULTATI E CLASSIFICHE