L’Inter vede sfumare un colpo di mercato: Leoni sarebbe ormai a un passo dal club di Premier League, ecco cosa sta succedendo.

L’Inter ha seguito per settimane da vicino il profilo di Giovanni Leoni, difensore classe 2006 del Parma che piace parecchio soprattutto a Cristian Chivu. Il club proprietario del suo cartellino però non ha mai ceduto alla possibilità di fare sconti e non è mai sceso sotto la valutazione di (almeno) 30 milioni di euro più 5 di bonus.

Tuttavia occhio a quello che sta succedendo perché adesso il difensore potrebbe sì lasciare il Parma, ma per trasferirsi in Premier League. C’è un club che è fortemente interessato a lui e l’operazione potrebbe concretizzarsi molto presto. Ecco cosa sta succedendo e cos’è emerso finora.

Leoni a un passo dal Liverpool: Inter superata dal club inglese

Nelle ultime ore l’Inter ha visto sfumare il colpo De Winter – per cui ha chiuso il Milan – e ora è a un passo dal dover rinunciare anche a Giovanni Leoni.

Il Liverpool sta infatti spingendo molto forte sul classe 2006 e il club emiliano potrebbe aprire alla cessione del giovane difensore per un’offerta di 30 milioni di euro più bonus.

Secondo il giornalista Florian Plettenberg di ‘Sky Sport Germania’, infatti, il Liverpool avrebbe anche già raggiunto un accordo con lo stesso Leoni per il contratto che lo starebbe già aspettando. Di fatto al momento mancherebbe soltanto l’accordo definitivo con il Parma.